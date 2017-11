Grávida pede para antecipar parto para esconder traição

Uma grávida pediu para que o nascimento do seu filho fosse adiantado em cinco semanas para que o marido não descobrisse uma traição. O militar do exército americano foi liberado de suas obrigações para acompanhar a gestação da mulher. No entanto, o homem não entendia como a gestação estava sendo tão prolongada, uma vez que ele estava contabilizando as semanas desde a última vez que ele e a mulher se relacionaram.

A obstetra Lacy Windham revelou que a jovem estava grávida de um outro homem e queria esconder isso do companheiro.

Apesar de adiantar o parto, conforme pedido da paciente, outro detalhe acabou revelando a traição: a criança nasceu morena e a mulher e o esposo são brancos.

“Não conseguimos deixar de olhar o homem enquanto caminhava até o berçário para ver o bebê. Pudemos ver o momento em que ele descobriu a traição”, revelou a médica.