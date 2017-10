Governo Trump não será forçado a pagar seguradoras por subsídios do Obamacare

O juiz federal Vince Chhabria, da Califórnia, disse nesta quarta-feira que não forçará o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a continuar pagando seguradoras pelo fornecimento de descontos na cobertura de saúde para consumidores de baixa renda, representando um golpe para democratas que temem que pessoas que dependem do Obamacare fiquem sem financiamento.

De acordo com Chhabria, o caso é “complicado”, mas, na atual fase, o governo tem uma posição legal mais forte do que os Estados liderados por democratas que apresentaram o processo que procura manter os pagamentos. O financiamento do governo reembolsou as seguradoras por fornecerem subsídios a alguns consumidores de baixa renda como prevê o Obamacare. Fonte: Dow Jones Newswires.

