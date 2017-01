Governo de Israel aprova 3 mil novas casas em assentamentos na Cisjordânia

Tweet no Twitter

O governo de Israel anunciou nesta terça-feira que pretende construir 3 mil novas casas em assentamentos na Cisjordânia. O anúncio foi feito no início da noite, vai de encontro a uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que ordenou que todas as construções em assentamentos parassem.

O anúncio tem como objetivo amenizar a ira de setores pró-assentamentos. Esses setores esperam um posicionamento do governo do presidente americano, Donald Trump, que seja favorável a Israel.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa disse que o premiê Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, aprovaram a nova construção. As áreas ficam em territórios palestinos sob ocupação militar desde 1967. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo