Governo da Venezuela denuncia rede de extorsão no país setor de petróleo

Líderes do Partido Socialista, que está no poder na Venezuela, alegam que uma rede de extorsão foi operada pelo marido e por assessores próximos da procuradora-geral do país, Luisa Ortega, que recentemente se tornou uma crítica ferrenha do governo de Nicolás Maduro.

O líder socialista Diosdado Cabello afirmou, nesta quarta-feira, que a rede atrapalhou os negócios de empresários do ramo petrolífero, para protegê-los das acusações. A rede de extorsão teria recebido US$ 6 milhões de empresas vinculadas ao petróleo.

À imprensa, Cabello disse que pediu à Procuradoria Geral a proibição da saída do país de German Ferrer, o marido de Ortega, e ao restante dos acusados, além do congelamento de ativos e o início de um processo judicial. O novo procurador-geral, Tarek William Saab, anunciou que pediu a prisão de Ferrer, enquanto se inicia o processo de sua imunidade parlamentar, já que o marido da procuradora é integrante da Assembleia Nacional.

Um dos procuradores denunciado por Cabello é responsável por investigar cerca de US$ 100 milhões em pagamentos de propina a altos funcionários venezuelanos por parte da Odebrecht. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo