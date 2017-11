Governador do Texas diz que ataque a igreja deixou 26 mortos

Tweet no Twitter

O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que 26 pessoas foram mortas no ataque a uma igreja batista em Sutherland Springs, uma comunidade de 640 habitantes localizada a 50 km de San Antonio. Segundo ele, este foi o maior ataque a tiros na história do Estado.

As declarações de Abbott foram feitas durante uma coletiva de imprensa neste domingo, horas após o ataque à igreja. As vítimas tinham entre cinco e 72 anos de idade.

Duas autoridades disseram à Associated Press, sob a condição de anonimato, que o atirador, que também morreu, foi identificado como Devin Kelley. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo