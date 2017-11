Governador de Nova York critica Trump por “politizar tragédia”

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o ataque na cidade, afirmando que eles “servem perfeitamente para os objetivos dos terroristas”.

Mais cedo, Trump sugeriu, em comentário em rede social, que o senador do Partido Democrata, Chuck Schumer seria responsável por conceder o visto a Sayfullo Saipov, do Uzbequistão, autor do ataque, devido a um programa de imigração que ajudou a criar, o qual Trump já pediu pelo cancelamento.

Segundo o governo de Nova York, as mensagens de Trump “não ajudam” a unir o país. “O tom do presidente devia ser exatamente o oposto”, declarou.

Fonte: Estadao Conteudo