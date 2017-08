General dos EUA tenta construir laços com Forças Armadas da China durante visita

O general da Marinha dos Estados Unidos Joseph Dunford disse nesta quarta-feira que discutiu com representantes do Exército da China formas de coordenação entre as duas Forças Armadas para evitar erros de cálculo perigosos em relação à Coreia do Norte.

As negociações ocorreram nesta terça-feira, quando Dunford assinou um acordo com a China para formalizar e aumentar a comunicação operacional entre os militares de Washington e de Pequim. Eles indicaram que o alarme de ambos os lados sobre as tensões em torno dos programas de mísseis e de armas nucleares da Coreia do Norte está aprofundando a comunicação militar entre as partes.

A viagem de Dunford foi planejada antes de uma série de ameaças nos últimos dias entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte coreano, Kim Jong-un. O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, comentou nesta quarta-feira que as tensões na Península Coreana estão nos níveis mais altos em décadas e pediu por uma retomada das negociações. No entanto, a decisão de Pequim de prosseguir coma visita em um momento sensível reflete um crescente desagrado com Pyongyang, de acordo com analistas e diplomatas.

A visita parece indicar “preocupação compartilhada com os EUA sobre a crescente ameaça da Coreia do Norte”, afirmou Bonnie Glaser, especialista em militares chineses no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Dunford disse que ele manteve discussões sobre uma “contingência” em caso de conflito com a Coreia do Norte e que ele enfatizou a seus colegas chineses a necessidade de vínculos de comunicação robustos. Ele se recusou a fornecer detalhes sobre como o lado chinês havia respondido. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo