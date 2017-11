Gêmeos de Beyoncé são flagrados por paparazzi pela primeira vez; veja fotos

Os artistas Beyoncé e Jay-Z costumam ser discretos quando o assunto é a vida pessoal da família. Após o anúncio da gravidez da cantora quebrar recordes no Instagram, os gêmeos Rumi e Sir Carter nasceram em junho e desde então apenas uma imagem oficial dos recém-nascidos tinha sido divulgada. No entanto, agora os fãs podem ver como estão os bebês graças a fotografias tiradas por um paparazzi.

Segundo, o tabloide Daily Mail publicou neste sábado, 11, as imagens foram flagradas em uma mansão em Miami, nos Estados Unidos.

Além de Beyoncé, o papai Jay-Z, a irmã mais velha Blue Ivy e a vovó Tina Knowles estavam com os gêmeos.

Veja as fotos:

<blockquote class=”instagram-media” data-instgrm-captioned data-instgrm-version=”7″ style=” background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);”><div style=”padding:8px;”> <div style=” background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;”> <div style=” background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;”></div></div> <p style=” margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;”> <a href=”https://www.instagram.com/p/BbYCVF1hbw2/” style=” color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;” target=”_blank”>The twins😍😭 #beyoncetwins #rumiandsircarter</a></p> <p style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;”>Uma publicação compartilhada por Bonnie Bella Jordan (@bonniebella_hernandez) em <time style=” font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;” datetime=”2017-11-12T00:46:01+00:00″>Nov 11, 2017 às 4:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src=”//platform.instagram.com/en_US/embeds.js”></script>

<blockquote class=”instagram-media” data-instgrm-captioned data-instgrm-version=”7″ style=” background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);”><div style=”padding:8px;”> <div style=” background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;”> <div style=” background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;”></div></div> <p style=” margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;”> <a href=”https://www.instagram.com/p/BbX3ybRFHy4/” style=” color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;” target=”_blank”>Sir and Rumi have gotten so big😢😭 They're so cute…look at those chubby faces😭😭😭 My poor heart💝 . #beyhive #beyonce #bey #beyoncé #beyoncegiselleknowlescarter #beyonceknowles #beyoncefan #beyoncetwins #beyoncefans</a></p> <p style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;”>Uma publicação compartilhada por beyoncejuicy🍑👑 (@beyoncejuicy) em <time style=” font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;” datetime=”2017-11-11T23:13:54+00:00″>Nov 11, 2017 às 3:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src=”//platform.instagram.com/en_US/embeds.js”></script>

<blockquote class=”instagram-media” data-instgrm-captioned data-instgrm-version=”7″ style=” background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);”><div style=”padding:8px;”> <div style=” background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;”> <div style=” background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;”></div></div> <p style=” margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;”> <a href=”https://www.instagram.com/p/BbX4fjcFBJK/” style=” color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;” target=”_blank”>Beyoncé please…we can't with this much cuteness 😭😭😭 Rumi and Sir are so beautiful 💕 . #beyhive #beyonce #bey #beyoncé #beyoncegiselleknowlescarter #beyonceknowles #beyoncefan #beyoncetwins #beyoncefans</a></p> <p style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;”>Uma publicação compartilhada por beyoncejuicy🍑👑 (@beyoncejuicy) em <time style=” font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;” datetime=”2017-11-11T23:20:04+00:00″>Nov 11, 2017 às 3:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src=”//platform.instagram.com/en_US/embeds.js”></script>

<blockquote class=”instagram-media” data-instgrm-captioned data-instgrm-version=”7″ style=” background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);”><div style=”padding:8px;”> <div style=” background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;”> <div style=” background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;”></div></div> <p style=” margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;”> <a href=”https://www.instagram.com/p/BbYwvNJA5IR/” style=” color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;” target=”_blank”>❤️❤️❤️❤️😭😭😭😭😭 #rumicarter #sircarter #carters #jayonce #twins #cutebabies</a></p> <p style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;”>Uma publicação compartilhada por Kardashians Yonce Dakota J (@kardashian.yonce.dakj) em <time style=” font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;” datetime=”2017-11-12T07:31:32+00:00″>Nov 11, 2017 às 11:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src=”//platform.instagram.com/en_US/embeds.js”></script>

Fonte: Estadão Conteúdo