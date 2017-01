Gêmeos caem e morrem após jogarem cinzas da mãe em penhasco

Os gêmeos Muriel e Bernard Burgess, de 59 anos, morreram, no início do ano, ao tentar espalhar as cinzas da mãe em um penhasco em Dôver, na Inglaterra. Os dois foram encontrados por acaso, quando a polícia local procurava por um outro corpo, também desaparecido no local.

A mãe de Muriel e Bernard morreu em 2014. Desde então, os irmãos tentavam realizar o último desejo dela: que as cinzas fossem espalhadas nos penhascos. “Eles foram encontrados com a urna da mãe. É uma tragédia, mas acho que eles iriam querer assim: todos juntos no fim. Era uma família inseparável”, disse um vizinho da família ao “Mirror”.