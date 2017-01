Gêmeas nascem com cor de olhos e pele diferentes nos EUA

O caso de duas irmãs gêmeas, em Illinois, nos Estados Unidos, tem chamado atenção entre internautas. Em um caso considerado raro, Kalani e Jarani, ambas de nove meses, nasceram com cor de pele diferente.

Kalani nasceu com a pele mais clara, características que herdou de sua mãe, Whitney Meyer. Já Jarani, por sua vez, tem cor de pele negra, herdada de seu pai, Tomas Dean. Outra diferença entre ambas são os olhos, uma tem os olhos azuis e a outra, castanhos.

De acordo com a BBC, a chance de gêmeos nascerem com a cor de pele diferente é de 1 em 500 casos. “Quando elas nasceram, eu queria acreditar, mas é tão raro que eu não achei que isso aconteceria com meus gêmeos! Mas com certeza elas são gêmeas birraciais”, disse Whitney para a rede de Tv KHQA.