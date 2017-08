Gato é vestido todas as noites para jantar especial

Rie Matsui aproveitou a tranquilidade do felino Maro para criar fotografias adoráveis

Maro é um gato de 3 anos que mora com a dona Rie Matsui no Japão. Diferente do que se pode pensar sobre esses felinos domésticos – arredios e que só fazem o que querem -, esse gato é bem tranquilo e, talvez, o mais bem-vestido.

Rie, que é apaixonada por fotografia, decidiu vestir Maro para jantares especiais.

Desde que ele foi morar com ela, aos sete meses, a japonesa já percebeu que Maro levava jeito para fotografias, visto que ficava sentado para os cliques.

“Ele é ótimo para poses, tão quieto e tranquilo”, disse Rie ao site The Dodo. Além disso, ela notou que Maro é uma ótima companhia não só para jantares, mas para cafés da manhã, almoços e noites do sushi.