Garoto de 16 anos é preso suspeito de planejar ataque terrorista em Paris

Um garoto de 16 anos foi preso em sua casa em Paris suspeito de estar planejando um ataque terrorista, de acordo com informações da polícia divulgadas neste domingo.

Um oficial da polícia disse que o garoto foi preso ontem, depois que os serviços de inteligência da França “detectaram uma ameaça”. A autoridades informou ainda que a prisão não está ligada à prisão na semana passada de quatro mulheres e um homem suspeitos de estarem ligados com o carro que foi abandonado perto da Catedral Notre Dame com seis botijões de gás no interior do veículo.

O menino já tinha estado sob prisão domiciliar devido ao estado de emergência da França em que dezenas de pessoas estão sob vigilância especial, disse a autoridade que não quis se identificar, pois não estava autorizada a falar com a imprensa.

O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, reiterou em uma entrevista neste domingo que a França está sob o alerta máximo de terrorismo e “a cada dia, mais ataques são frustrados”. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo