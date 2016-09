G-20: Theresa May reitera saída do Reino Unido da UE

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, reiterou neste domingo que não haverá segundo referendo e que o Reino Unido deixará a União Europeia. “Brexit significa Brexit”, disse, durante coletiva antes do início oficial do encontro do G-20, que acontece em Hangzhou, na China.

A primeira-ministra discursou junto com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e ambos enfatizaram que as relações comerciais continuam, apesar da decisão de saída da União Europeia. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo