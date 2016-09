G-20: EUA e Rússia negociam para acabar com violência na Síria, diz Obama

Barack Obama disse que Estados Unidos e Rússia negociam para reduzir a violência na Síria e fornecer ajuda humanitária, embora não exista nada confirmado ainda.

Obama falou em coletiva de imprensa antes da abertura oficial do encontro do G-20, na China, após reunião com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

“É uma negociação muito complicada. Temos sérias diferenças com os russos em termos de partido que apoiamos, mas o processo é importante para trazer a paz na Síria”, disse Obama.

Segundo o presidente dos Estados Unidos, se não houver um acordo para redução da violência e alívio da crise humanitária, fica difícil chegar à próxima fase. “É prematuro dizer que há um caminho claro pela frente, mas há a possibilidade, pelo menos para nós, de fazer progresso.” Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo