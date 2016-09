Furacão Newton avança para a Baixa Califórnia, no México

Tweet no Twitter

O furacão Newton encharcou a costa ocidental do México, nesta segunda-feira, e se dirigiu para as comunidades turísticas de Los Cabos, na Baixa Califórnia, onde os habitantes e as autoridades estavam se preparando para um possível golpe dois anos após terem sido duramente atingidos por outra grande tempestade.

Os ventos da tormenta aumentaram para uma velocidade de 140 quilômetros por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o que indica que o furacão se enquadra na categoria 1.

O vórtice do Newton foi localizado a cerca de 260 quilômetros a sudeste de Cabo San Lucas, e se movia a 26 quilômetros por hora em direção ao sul da Baixa Califórnia.

As autoridades mexicanas abriram 18 abrigos em escolas de suas cidades turísticas e outros 38 em outras partes do estado da Baixa Califórnia. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo