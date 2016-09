França prende mais 8 em investigação de ataque com caminhão que matou 86 em Nice

Autoridades da França prenderam mais oito pessoas por suposta conexão com um ataque com um caminhão no Dia da Bastilha em Nice que deixou 86 mortos, informou nesta terça-feira a promotoria de Paris.

O escritório da promotoria disse que os detidos eram cidadãos franceses e tunisianos que tinham vínculos com o autor do ataque, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, que lançou o caminhão de 19 toneladas contra a multidão reunida para os fogos de 14 de julho.

As oito pessoas foram detidas na região do sudeste francês que inclui Nice. Pelo menos cinco pessoas já enfrentam acusações preliminares de terrorismo no ataque e são acusadas de ajudar Bouhlel a conseguir uma pistola e dar mais apoio a ele. Não está ainda claro o papel que teriam as pessoas presas nesta semana.

O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque em Nice. Autoridades da França dizem que Bouhlel, um tunisiano que morava na França, foi inspirado pela propaganda extremista do grupo, mas disseram que não havia evidência de que o Estado Islâmico tenha orquestrado o ataque.

