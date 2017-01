França: Benoit Hamon será candidato socialista em eleição presidencial

O Partido Socialista da França escolheu neste domingo Benoit Hamon como seu candidato nas eleições presidenciais do país, que acontecem em abril. Hamon, popular entre socialistas mais ferrenhos mas sem grande apelo entre eleitores franceses, teve 58,65% dos votos no segundo turno das primárias do partido, contra 41,35% do ex-primeiro-ministro Manuel Valls, após apuração em 60% dos locais de votação.

Hamon, de 49 anos, centrou sua campanha em uma proposta de pagar a todos os adultos franceses um subsídio mensal. Ele emergiu da obscuridade na esquerda para ganhar o primeiro turno das primárias contra seis outros candidatos na semana passada. No início da campanha, em dezembro, as pesquisas apontavam para uma vitória de Manuel Valls, de 54 anos. O candidato vinha enfatizando sua experiência no governo, durante o qual ataques terroristas mataram 147 pessoas na França, entre janeiro e novembro de 2015. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo