Forças sírias apoiadas pelos EUA iniciam ataque a capital do Estado Islâmico

Forças sírias apoiadas pelos Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira que iniciaram a ofensiva para capturar a cidade de Raqqa, considerada a capital de fato do grupo extremista Estado Islâmico.

A cidade foi uma das primeiras a ser tomada pelos terroristas, em janeiro de 2014, e tem servido de base para alguns dos seus líderes mais proeminentes, incluindo os que idealizaram o ataque de novembro de 2015 em Paris, entre outros. É esperado que o conflito no local seja longo e árduo, mas que possa representar um marco na luta contra a organização.

Segundo Talal Sillo, porta-voz das Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla em inglês), composto pela minoria curda síria, as operações começaram em coordenação com a coalizão norte-americana.

“Declaramos que hoje é o começo da grande batalha para liberar a cidade de Raqqa, considerada a capital do terrorismo e dos terroristas”, afirmou Sillo em uma coletiva de imprensa. “A moral das tropas é alta e a prontidão militar para implementar o plano está completa”.

As forças do SDF começaram a avançar em direção à Raqqa em novembro, capturando grandes áreas na região. Na semana passada, eles atingiram as fronteiras norte e leste da cidade.

Raqqa está atualmente cercada pelos lados leste, oeste e norte. Grupos de ativistas de dentro da cidade relatam bombardeio intenso desde a segunda-feira, que deixaram ao menos 12 mortos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo