Forças lideradas por curdos na Síria denunciam ataques aéreos da Turquia

Forças lideradas pelos curdos no norte da Síria disseram que ataques aéreos turcos atingiram neste sábado suas bases e áreas residenciais próximas de Jarablus, uma cidade tomada no início desta semana por rebeldes apoiados pela Turquia.

O Conselho Militar de Jarablus disse que os ataques aéreos no vilarejo de Amarneh marcavam uma “escalada sem precedentes e perigosa” após ataques de artilharia turca no dia anterior. O grupo disse que havia feridos, mas não especificou quantos. Também afirmou que a escalada ameaça “colocar em risco o futuro da região” e prometeu defender o seu território. O Conselho Militar de Jarablus é sustentado pelas Forças Democráticas Sírias, que, por sua vez, são apoiadas pelos EUA e pelos curdos.

A agência de notícias estatal da Turquia disse que forças-tarefa militares conjuntas especiais e aeronaves da coalizão atacaram as bases de supostos “grupos terroristas” no sul da cidade síria de Jarablus. O comunicado disse que o alvo era um depósito de munição e um centro de comando para “grupos terroristas”, mas não revelou o nome da área ou do grupo.

A Turquia enviou tanques através da fronteira para ajudar rebeldes sírios a capturar Jarablus do Estado Islâmico, mas também para conter forças lideradas pelos curdos. A Turquia suspeita que as Unidades de Proteção do Povo Curdo da Síria, ou YPG, estão ligadas aos insurgentes curdos no sudeste da Turquia. O país ordenou que o YPG, que compõe a maior parte das Forças Democráticas Sírias apoiadas pelos EUA e tem sido um dos adversários mais eficazes de Estado Islâmico, se retire para o lado leste do rio Eufrates, que atravessa a fronteira em Jarablus.

Também na Síria, um outro grupo de moradores foi evacuado a partir de de Daraya, subúrbio de Damasco, como parte de um acordo firmado entre rebeldes sírios e o governo na sequência de uma campanha de bombardeio e cerco de quatro anos. Dezenas de rebeldes, suas famílias e alguns feridos deixaram Daraya na sexta-feira, em uma vitória para as forças do presidente Bashar Assad na tentativa de garantir o controle da capital e em meio a um impasse na luta pelo controle de Alepo. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo