Uma igreja batista em Edgewater, nos Estados Unidos, tem sido acusada por fiéis de exibir uma placa em frente ao tempo com teor sexual. A mensagem religiosa dizia: “Forgiveness is swallowing when you want to spit”, o que em português significa: “Perdão é engolir quando vocêr quer cuspir”.

Após a polêmica, a igreja pediu desculpas, mas ressaltou que a ideia era “completamente inocente” e tinha como objetivo “incentivar o perdão”. Em seguida, a mensagem foi retirada.