FBI revela documentos da investigação sobre servidor de e-mail de Hillary

O Escritório Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos deu um passo incomum, nesta sexta-feira, e divulgou documentos internos sobre sua investigação já encerrada sobre os escândalos do provedor de e-mail pessoas da ex-secretária de Estado do país e atual candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Hillary Clinton.

Em um comunicado, o FBI disse que tornando público um resumo da entrevista de Hillary com os agentes em julho, bem como um sumário factual das descobertas da agência nas investigações.

“Estamos disponibilizando esses materiais por interesse da transparência e em resposta a várias exigências do Ato de Acesso à Informação”, disse a agência.

O FBI encerrou a investigação sobre se Clinton ou seus assessores manipularam de forma inapropriada informações confidenciais no começo desse ano sem recomendar nenhuma acusação. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo