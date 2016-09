Família de brasileiros é encontrada esquartejada na Espanha

Os corpos de uma família de quatro brasileiros foram encontrados dentro de sacos plásticos em uma casa, em Pioz, na Espanha, a 60 quilômetros de Madrid. Dois deles eram adultos, na faixa dos 40 anos, e foram esquartejados. A crianças, de 5 e 1 anos, no entanto, não tiveram os corpos desmembrados. O Itamaraty ainda não foi notificado sobre o caso.

Um vizinho sentiu o forte cheiro vindo da residência e acionou a polícia. A suspeita é que o crime tenha ocorrido há pelo menos um mês, e seria motivado por um acerto de contas envolvendo drogas. A nacionalidade das vítimas foi identificada por meio de documentos presentes no local.

A família alugava a casa no município de 3.500 habitantes havia um mês. A polícia local entende como suposta fuga o fato de a família morar em um chalé, em uma casa praticamente vazia. As portas do imóvel não apresentam sinais de arrombamento. As circunstâncias do crime são investigadas.