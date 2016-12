Explosão deixa mais de 30 feridos em festival católoco nas Filipinas

Mais de trinta pessoas ficaram feridas quando duas bombas supostamente caseiras explodiram e feriram os que assistiam a um competição de boxe em uma cidade central, como parte de um festival católico, de acordo com a polícia.

Os feridos foram levados a um hospital em Hilongos, na província de Leyte, na sequência das explosões, que pareciam ter sido acionadas por smartphones, segundo a porta-voz regional do exército, Cherry Junia.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque que feriu 31 pessoas. A polícia disse que os investigadores estavam tentando identificar os agressores.

Autoridades Filipinas estão em alerta em meio a eventuais ofensivas no sul do país contra militantes muçulmanos, incluindo Abu Sayya e simpatizantes armados do grupo Estado Islâmicos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo