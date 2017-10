Expansão lenta do crédito pode desacelerar economia da China, diz analista

Os dados sobre a saúde da economia chinesa publicados nesta quinta-feira vieram amplamente alinhados com as expectativas do mercado, mas alguns índices dentro do Produto Interno Bruto (PIB) geraram preocupações por parte de analistas com os próximos trimestres.

Mesmo tendo expandido 6,8% no 3º trimestre, a economia chinesa apontou ligeira desaceleração se comparada com o período imediatamente anterior, quando avançou 6,9%, e, para o economista Julian Evans-Pritchard, da Capital Economics, o ritmo de queda pode aumentar.

“Uma política fiscal menos favorável e um crescimento mais lento do crédito deverá resultar numa desacelaração nos próximos meses”, afirmou Evans-Pritchard em relatório.

Por outro lado, Evans-Pritchard destaca que o investimento em infraestrutura continua crescendo a um ritmo forte e que a recente acelerada se deve a um maior investimento no mercado imobiliário.

O dado de investimento em ativos fixos, no entanto, mostrou desaceleração, passando de 7,8% para 7,5%. O Commerzbank contraria as previsões de Evans-Pritchard e aponta que essa desaceleração está atrelada “à suavidade do mercado imobiliário, a qual deve aumentar nos próximos trimestre, representando risco para a economia”. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)

Fonte: Estadao Conteudo