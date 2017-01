Ex-presidente dos EUA George H.W.Bush continua hospitalizado em condição estável

Tweet no Twitter

O ex-presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush teve um tubo respiratório removido nesta sexta-feira em um hospital de Houston, onde permanece em condição estável em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo o porta-voz da família Bush, Jim McGrath.

Aos 92 anos, o ex-presidente americano foi internado no Houston Methodist Hospital no sábado com falta de ar. Ele foi transferido para a sessão de cuidados intensivos na quarta-feira para resolver um problema respiratório decorrente de uma pneumonia, segundo o porta-voz.

McGrath afirmou nesta sexta-feira que Bush está “respirando sozinho, com um mínimo de oxigênio suplementar”. Segundo ele, o ex-presidente permanecerá em terapia intensiva para observação. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo