O ex-presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush deverá sair em breve da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital de Houston, segundo médicos do local. Aos 92 anos de idade, Bush foi internado para tratar de uma pneumonia.

Bush estava com problemas de respiração quando foi internado em 14 de janeiro. Os médicos o diagnosticaram com pneumonia. Um tubo de respiração foi colocado no ex-presidente e removido na última sexta-feira. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo