Ex-ministro regional da Catalunha paga fiança e será libertado pela Justiça

O ex-ministro regional da Catalunha Santi Vila pagou fiança de 50 mil euros e vai ser libertado da prisão em Madri. Ele havia sido detido na quinta-feira após depoimento à justiça da Espanha.

Vila, que passou uma noite de prisão, foi o único ex-membro do governo regional da Catalunha a ter uma fiança estabelecida durante audiência de separatistas com a justiça espanhola. Um funcionário da Corte Nacional, falando sob regras habituais de anonimato, disse que Vila deverá ser libertado em breve.

O pagamento de fiança foi negado a outros oito ex-funcionários do governo catalão.

Vila, ex-ministro regional de Negócios, renunciou ao cargo em protesto um dia antes de o parlamento da Catalunha votar a favor de uma declaração de independência.

Uma pessoa próxima de Vila também confirmou à Associated Press que ele depositou o dinheiro da fiança ao tribunal.

A juíza Carmen Lamela pediu que o passaporte de Vila fosse confiscado e determinou que ele precisaria se apresentar no tribunal a cada duas semanas.

O ex-ministro regional ainda está sendo investigado no caso de rebelião, sedição e desfalque junto com outros membros do gabinete do ex-presidente regional Carles Puigdemont. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo