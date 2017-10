Ex-detento que teve ereção de 4 dias processa agentes que riram dele

Um ex-prisioneiro do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, está processando agentes penitenciários por se negarem a prestar assistência médica a ele em uma situação um tanto quanto inusitada. Dustin Lance, de 32 anos, teria tido uma ereção que durou quatro dias e, de acordo com o homem, os funcionários do presídio caçoaram de sua condição e demoraram 91 horas para prestar socorro. Na ação contra o presídio de McAlester, no condado de Pittsburg, ele pede US$ 5 milhões de indenização.

Em depoimento, Lance contou que a ereção teve início em 16 de dezembro, logo após engolir um comprimido fornecido por outro detento. Ele, no entanto, só foi levado para o hospital quatro dias depois, mesmo alegando sentir “dor insuportável”.

A defesa do ex-detento, preso por roubo e posse de substância perigosa, alega que os danos causados ao membro sexual são irreparáveis, uma vez que os médicos não conseguiram tratá-lo e destacaram a urgência de procurar um urologistas. Os agentes, no entanto, ainda teriam levado o paciente de volta à cadeia sem o tratamento adequado.