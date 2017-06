Ex-conselheiro de Trump entrega documentos a comitê do Senado

Tweet no Twitter

O ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca Michael Flynn enviou cerca de 600 páginas de documentos para o Comitê de Inteligência do Senado, que investiga uma suposta interferência da Rússia nas eleições presidências americanas do ano passado.

A informação foi divulgada por um assessor do Congresso, que falou sob condição de anonimato. Segundo esse assessor, os investigadores do Comitê de Inteligência do Senado receberam os documentos na tarde desta terça-feira e estão revisando a informação.

Flynn já havia invocado a Quinta Emenda da Constituição americana contra a autoincriminação para rejeitar uma intimação anterior do comitê. No entanto, na semana passada, Flynn concordou em entregar alguns documentos, após o comitê ter intimado novamente o ex-conselheiro a fazê-lo. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo