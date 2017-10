EUA/Mnuchin: sanções contra Turquia não estão nosso foco

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, negou ter ameaçado implementar sanções contra bancos turcos em conversas recentes com autoridades do governo. “A Turquia não é o nosso foco no momento”, disse o secretário a jornalistas que o acompanham em sua viagem de uma semana pelo Oriente Médio.

“Não há nenhuma verdade nestes rumores”, explicou Mnuchin, em relação às conversas de bastidores que o secretário teve com ministros das finanças de outros países, em Washington, no início do mês.

Em meio à escalada das sanções norte-americanas contra o Irã, por causa do programa de mísseis balísticos, a imprensa turca relatou que os EUA estavam avaliando impor sanções a seis bancos do país que mantinham relações com unidades militares do Irã, especialmente a Guarda Revolucionária do Irã.

Tais rumores foram sucedidos por acusações de promotores federais contra um ex-ministro turco e outras três pessoas que estariam envolvidas em um esquema de transferências de centenas de milhões de dólares para ajudar o Irã contra as sanções norte-americanas. Fonte: Dow Jones Newswires.

