EUA retomam serviços ‘limitados’ de vistos para cidadãos turcos

A embaixada dos Estados Unidos na Turquia disse que suas missões no país retomaram o processamento de solicitações de vistos por cidadãos turcos, de uma maneira “limitada”.

A embaixada anunciou a decisão nesta segunda-feira, um dia antes de o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, viajar para os EUA para se encontrar com o vice-presidente americano, Mike Pence, a fim de discutir o estreitamento dos laços dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

No mês passado, autoridades turcas detiveram um funcionário turco da embaixada americana em Istambul, aumentando as tensões entre os dois países. Os EUA encerraram a maioria dos serviços de vistos para turcos nas missões no país, resultando na retaliação pelos turcos.

A embaixada dos EUA disse que recebeu “garantias de alto nível” da Turquia de que nenhum outro funcionário está sob investigação. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo