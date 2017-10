EUA quer Arábia Saudita e Iraque unidos para frear o Irã

Tweet no Twitter

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, promoveu neste domingo o objetivo da administração do presidente Donald Trump de unir a Arábia Saudita e o Iraque em uma causa comum para combater a crescente assertividade do Irã no Oriente Médio.

Tillerson participou da reunião inaugural Comitê de Coordenação da Arábia Saudita-Iraque, juntamente com o rei saudita Salman e o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi. Ele disse aos líderes que o evento mostrou a melhora do relacionamento entre os riveis longa data e revelou “o grande potencial” para cooperação futura. Ele destacou a reabertura em agosto de um importante cruzamento de fronteira e a retomada dos voos diretos entre Riade e Bagdá.

“Ambos representam o início do que esperamos que seja uma série de ações tangíveis para melhorar as relações e fortalecer a cooperação para combater uma série de problemas”, disse ele. “O relacionamento crescente entre o reino e o Iraque é vital para reforçar a nossa segurança e prosperidade coletiva.”

Fonte: Estadao Conteudo