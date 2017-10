EUA pressionam Golfo Pérsico a diminuírem laços com a Coreia do Norte

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deseja sufocar as redes globais da Coreia do Norte, instando os países do Golfo Pérsico a reprimir os laços do país asiático com a região.

Em três dias de negociação de alto nível nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e outros integrantes do governo Trump pediram aos líderes regionais do Golfo que apertem o controle financeiro e reduzam o número de trabalhadores norte-coreanos que trabalham na região, muitos dos quais são empregados no setor da construção civil. “Tivemos discussões muito produtivas sobre isso e eles mostraram vontade de trabalhar nisso”, disse Mnuchin, em entrevista.

O tour de uma semana de Mnuchin na região foi focado, principalmente, em melhorar a cooperação para combater o financiamento ao terrorismo e aumentar a pressão diplomática contra o Irã. Além disso, aumentar o aperto contra a Coreia do Norte também é uma prioridade para o governo e o Departamento do Tesouro tem mantido vigilância sobre os laços de Pyongyang com o Golfo Pérsico.

Em setembro, Trump autorizou o Tesouro a impor novas sanções contra bancos, empresas e indivíduos que ajudasse a financiar o regime de Kim Jong-un. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo