EUA planejam sanções adicionais ao Irã, de acordo com fontes

O governo dos Estados Unidos deve impor sanções adicionais ao Irã sob decretos que já existiam antes do presidente do país, Donald Trump, de acordo com fontes, informou a CNN.

As sanções adicionais seriam em resposta ao teste com mísseis balísticos que o Irã realizou no domingo. Segundo as fontes, seriam medidas similares tomadas pelo então presidente Barack Obama em relação a um outro teste com mísseis balísticos do Irã.

Em uma carta enviada para Trump, um grupo de senadores democratas e republicanos afiraram que “os líderes iranianos devem sentir pressões suficientes para pausar com atividades profundamente desestabilizadoras. A aplicação total das sanções existentes e a imposição de novas sanções sobre o Irã é necessário”, de acordo com a carta.

Na quarta-feira, o assessor de Segurança Nacional de Trump condenou o lançamento do míssil pelo Irã, chamando-o de “provocativo” por violar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU e afirmou que os EUA colocaram o país “sob aviso”, mas não explicou o que significava a medida. O Irã diz que não violou a resolução.

Fonte: Estadao Conteudo