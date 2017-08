EUA: manifestantes no Texas protestam contra muro de Trump

Centenas de pessoas realizam neste sábado uma manifestação na região Sul do Texas, nos Estados Unidos, para protestar contra o muro prometido pelo presidente Donald Trump durante a campanha presidencial, que deve ser construído na fronteira entre EUA e México.

A marcha é o primeiro grande protesto na região em que o muro será construído, do Vale do Rio Grande. O projeto de Trump prevê que o muro terá 97 quilômetros de extensão e faz parte de uma proposta de US$ 1,6 bilhão para questões de imigração. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo