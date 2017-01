EUA: Equipe de transição de Trump descarta encontro com presidente de Taiwan

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um funcionário da equipe de transição do presidente eleito Donald Trump disse neste sábado que nem Trump nem as autoridades de transição se encontrariam com a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen, que fez uma parada em Houston durante sua viagem à América Central.

Ainda assim, a viagem de Tsai será monitorada por Pequim para detectar qualquer sinal de que a equipe de Trump faria mais um envolvimento com Taiwan, que possui autonomia mas que a China considera seu território.

Tsai, que partiu de Taipei hoje, prometeu reforçar o perfil internacional de Taiwan quando partiu em uma viagem para reforçar as relações com os aliados diplomáticos na América Central. Falando aos repórteres antes de sua partida, Tsai disse que a viagem a Honduras, Nicarágua, Guatemala e El Salvador “mostrará à sociedade internacional que Taiwan é um parceiro capaz e responsável para cooperação”.

No caminho para a América Central, a presidente taiwanesa fez uma escala em Houston, uma parada que provoca alerta na China. Houve um pedido a Washington para que “se abstenham de enviar qualquer sinal errado às forças independentes taiwanesas” durante a passagem de Tsai pelo país.

Autoridades chinesas se queixaram no mês passado, depois que Trump violou o protocolo diplomático falando ao telefone com a líder taiwanesa. O presidente eleito dos EUA levantou mais preocupações em Pequim quando questionou uma decisão norte-americana, que desde 1979 reconheceu Pequim como o governo da China e mantém apenas relações não-oficiais com Taiwan.

Os legisladores norte-americanos muitas vezes se reúnem com presidentes taiwaneses quando transitam pelos Estados Unidos – a reunião mais recente aconteceu em junho, quando Tsai se reuniu em Miami com o senador Marco Rubio. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo