EUA enviam mais dois carregamentos de dinheiro ao Irã após pagamento inicial

O governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, enviou mais dois carregamentos de dinheiro ao Irã, totalizando um pagamento de US$ 1,3 bilhão, de acordo com autoridades do Congresso americano.

Os pagamentos em espécie – feitos com francos suíços, euros e outras moedas – encerram uma disputa de décadas sobre um acordo de armamentos fracassado, em 1979. Autoridades dos EUA reconheceram que o pagamento dos primeiros US$ 400 milhões – em janeiro – coincidiu com a libertação de prisioneiros americanos pelo Teerã.

As revelações vêm em um momento em que o Congresso retorna do recesso de verão com os republicanos prometendo prosseguir com as acusações de que a Casa Branca teria pago um resgate ao Teerã. O presidente Obama rejeitou repetidamente as acusações, mas o senador Marco Rubio apresentou um projeto, nesta segunda-feira, para barrar tais pagamentos no futuro, procurando recuperar US$ 1,7 bilhão para vítimas de terroristas apoiados pelo Irã.

A administração Obama comunicou os legisladores sobre o pagamento nesta terça-feira, dizendo que as duas porções do US$ 1,3 bilhão foram transferidas pela Europa nos dias 22 de janeiro e 5 de fevereiro. O pagamento “flui da mesma maneira” que os US$ 400 milhões que um avião iraniano buscou em Genebra, de acordo com um dos congressistas.

Os US$ 400 foram convertidos em outras moedas pelos bancos centrais da Suíça e da Holanda, de acordo com autoridades americanas e europeias. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo