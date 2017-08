EUA enfatizam que ação militar contra a Coreia do Norte é possível

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, e o secretário de Defesa, James Mattis, enfatizaram que existe uma ameaça credível de ação militar do país contra a Coreia do Norte.

A fala dos dois vem na esteira de comentários do estrategista-chefe do presidente Donald Trump, Steve Bannon, que disse na quarta-feira que não existe uma solução militar para a ameaça da Coreia do Norte, devido ao risco que suas forças convencionais representam contra a Coreia do Sul.

Tillerson se recusou a responder diretamente aos comentários de Bannon quando questionado sobre isso. No entanto, ele disse que a campanha de pressão econômica e diplomática contra a Coreia do Norte em relação aos seus programas nucleares e de mísseis precisa ser apoiada por “fortes consequências militares se a Coreia do Norte escolher erroneamente”.

Tillerson afirmou que os EUA estão “preparados militarmente” para responder, se necessário. Mattis se juntou ao secretário de Estado, ao falar sobre a ameaça de um confronto militar entre os dois países. Fonte: Associated Press.

