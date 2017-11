EUA e França expressam apoio à soberania do Líbano

Os Estados Unidos e o Líbano enviaram mensagens de apoio à soberania e estabilidade libanesa em meio uma crise diplomática entre o país e Arábia Saudita.

O governo local vive uma crise política desde que o primeiro-ministro Saad Hariri anunciou, da capital da Arábia Saudita, Riad, que estava renunciando ao cargo.

Autoridades libanesas insistem na volta de Hariri ao país, dando a entender que ele pode estar sendo mantido em Riad contra sua vontade.

Em um comunicado divulgado neste sábado, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders afirmou que Washington pediu a “todos os estados que respeitem a soberania, independência e o processo constitucional do Líbano”.

Já a agência de notícias oficial do Líbano divulgou uma mensagem do presidente francês Emmanuel Macron, na qual ele garante ao governo local o compromisso da França com “a união, soberania e independência” do Líbano. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo