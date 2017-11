EUA e Coreia do Sul fazem exercício militar, em mostra de força contra Pyongyang

Tweet no Twitter

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram neste sábado exercícios navais conjuntos que envolverão três porta-aviões americanos. As autoridades militares de Washington descrevem como um aviso claro contra a Coreia do Norte.

Os exercícios de quatro dias, que começaram nas águas da costa leste da Coreia do Sul, ocorrem ao mesmo tempo em que o presidente Donald Trump visita a Ásia, ameaçada pelo poderio militar de Pyongyang.

Os porta-aviões de batalha USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt e Nimitz entrarão sucessivamente na área de exercícios até terça-feira, disse o Corpo Conjunto do Exército da Coreia do Sul.

Os exercícios envolverão também outros 11 navios estadunidenses dos Estados Unidos e sete navios navais sul-coreanos, incluindo dois navios Aegis. A tecnologia Aegis refere-se ao rastreamento e orientação de mísseis.

Esta é a primeira vez em dez anos que o grupo de três porta-aviões opera junto no Pacífico Ocidental, de acordo com a Sétima Frota da Marinha dos EUA. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo