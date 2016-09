EUA: Donald Trump apresenta documentos sobre seu estado de saúde

Em meio à polêmica sobre o estado de saúde da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton – que foi diagnosticada com pneumonia -, seu rival republicano, Donald Trump, passou a ser questionado sobre suas próprias condições. Caso eleito, Trump seria o presidente mais velho a assumir a Casa Branca, aos 70 anos, e divulgou poucas informações sobre sua saúde. Até agora.

Durante entrevista no programa televisivo do médico-celebridade Mehmet Oz, Trump respondeu à questão do médico sobre por que ele não compartilhava seus históricos médicos tirando do bolso do paletó uma série de papéis. “Bom, eu realmente não tenho qualquer problema em fazer isso. Eu os tenho bem aqui. Devo mostrá-los?”, perguntou Trump à plateia.

De acordo com Trump, os papéis incluem um relatório médico e uma carta do Hospital Lenox Hill, de Manhattan, que mostrava “todos os exames” que ele havia feito na semana passada. A campanha do republicano se negou a fornecer os documentos.

Segundo um membro da plateia, Daniel Sinasohn, quando perguntado sobre sua rotina de exercícios, Trump disse que sair em campanha o mantinha em forma. “Donald Trump disse que ele faz muitos discursos e que suas gesticulações são a maior fonte de seus exercícios”, disse Sinasohn.

Além disso, Trump, conhecido por comer fast food, defendeu sua dieta dizendo que “pelo menos você sabe o que tem nela”. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo