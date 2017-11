EUA dizem que Irã forneceu míssil usado por rebeldes contra a Arábia Saudita

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, pediu ao Conselho de Segurança que responsabilize o Irã pelo fornecimento de um míssil utilizado pelos rebeldes iemenitas xiitas Houthi contra a Arábia Saudita em julho.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, Haley comenta que outro míssil lançado pelos Houthi, que a Arábia Saudita interceptou e derrubou no sábado, também pode ter sido iraniano. Teerã apoia formalmente os Houthi, mas nega armar o grupo.

Ao fornecer os mísseis às milícias rebeldes iemenitas, a Guarda Revolucionária do Irã “está violando simultaneamente duas resoluções da ONU”, aponta Haley. “Encorajamos a divulgação de qualquer informação que ajude a responsabilizar o Irã pelo apoio à violência e ao terrorismo na região e no mundo”, afirmou a diplomata.

Haley comentou, ainda, que “os EUA estão empenhados em conter as ações desestabilizadoras do Irã e em não ferir a visão dessas violações graves do direito internacional pelo regime iraniano”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo