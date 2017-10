EUA dizem apoiar Espanha em esforço para impedir independência da Catalunha

O Departamento de Estados dos Estados Unidos disse que o país apoia o governo da Espanha em seus esforços para impedir o impulso de independência da Catalunha.

A porta-voz do departamento, Heather Nauert, disse que “a Catalunha é parte integrante da Espanha e os EUA apoiam as medidas constitucionais do governo do premiê Mariano Rajoy para manter a Espanha forte e unida”. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no mês passado que a Espanha deveria permanecer unida, afirmando que a votação pela secessão era “insensata”.

Nesta sexta-feira, o Senado espanhol aprovou uma permissão para o governo Rajoy intervir na Catalunha, com a decisão tomada pouco após o Parlamento catalão votar pela secessão regional. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo