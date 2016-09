EUA detectam terremoto em aérea de teste nuclear da Coreia do Norte

Um terremoto de magnitude 5,3 graus foi detectado nas proximidades de um local de testes nucleares da Coreia do Norte, no Nordeste do país, de acordo com informações de um serviço de monitoramento norte-americano, nesta sexta-feira (horário de Pyongyang).

“Uma possível explosão, localizada perto da área onde a Coreia do Norte detonou bombas nucleares no passado”, disse o Centro de Pesquisa Geológica dos EUA.

A suposta explosão, no aniversário do dia da fundação da Coreia do Norte, teria acontecido pouco depois de o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegar de uma visita ao Laos e à China.

Nesta quinta-feira, Obama disse que continuaria a explorar formas de reduzir a ameaça da Coreia do Norte – durante seus últimos quatro meses no cargo -, mas reconheceu que seria difícil fazer qualquer progresso na questão.

Em janeiro, os norte-coreanos haviam detonado um dispositivo nuclear no local. Especialistas estrangeiros suspeitam que a explosão tenha sido similar a outras três bombas atômicas menos poderosas que a Coreia do Norte testou desde 2006. A explosão de janeiro havia desencadeado um terremoto de magnitude 5,1. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo