EUA definem meta para receber 110 mil refugiados no próximo ano

A Casa Branca disse, nesta quarta-feira, que os Estados Unidos vão se esforçar para receber cerca de 100 mil refugiados de todo o mundo no próximo ano, no que pode ser um aumento de 30%, na comparação com os 85 mil aceitos durante o ano anterior.

O aumento reflete a preocupação contínua sobre a crise de refugiados resultante da guerra civil na Síria e conflitos no Iraque e no Afeganistão. Ainda assim, o plano ainda está aquém do que grupos de advocacia dizem ser necessário para resolver uma crise sem precedentes, que viu cerca de um milhão de pessoas migrando para Europa no ano passado.

Dos 110 mil, 40 mil virão do Oriente Médio e do Sul da Ásia, onde as origens da crise foram mais pronunciadas. Mais 35 mil pessoas devem chegar da África; 12 mil do leste da Ásia; 4 mil da Europa e 5 mil da América Latina e do Caribe, segundo o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo