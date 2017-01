EUA anunciam lançamento de diretrizes para aumentar controle sobre imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assinar duas ordens executivas na quarta-feira, incluindo uma que promete “uma barreira física maior” na fronteira com o México, de acordo com o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

Ele disse que a segunda ordem aumentaria a fiscalização de imigrantes dentro dos EUA, ao tentar obrigar agências de aplicação da lei a transferirem casos de imigrantes sem documentação para autoridades federais.

Para fazer isso, o novo governo restauraria o controverso programa de Comunidades Seguras que facilita esse tipo de cooperação, que o ex-presidente Barack Obama pôs fim. O governo Trump ainda planeja acabar com financiamento federal e assistência às chamadas cidades santuário, que “abrigam imigrantes ilegais”, segundo Spicer. “Teremos uma política de segurança que obrigarão imigrantes a seguir as leis”, completou.

O porta voz também disse que a construção do muro era uma prioridade. “Construir essa barreira é mais que apenas uma promessa de campanha”, disse. Ele reiterou que o México pagaria pelo muro – algo que as autoridades mexicanas contestam.

“De um jeito ou de outro, como o presidente disse antes, o México vai pagar por isso”, disse Spicer. Espera-se que Trump discuta seus planos de segurança de fronteira no Departamento de Segurança Interna ainda nesta quarta-feira.

Sobre as relações comerciais com outros países, o porta-voz da Casa Branca ainda afirmou que Trump vai procurar estreitar os laços com a Índia. (Matheus Maderal, com informações da Associated Press – matheus.maderal@estadao.com)

Fonte: Estadao Conteudo