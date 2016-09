Estado Islâmico mata ao menos 12 com explosão de carro em Bagdá

Um carro carregado de explosivos detonou em uma área comercial da capital do Iraque nesta terça-feira, deixando ao menos 12 mortos civis, disseram autoridades.

O incidente foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, e deixou outros 28 feridos. Outros 15 veículos foram danificados pela explosão, que atingiu um estacionamento no distrito xiita de Karradah.

Uma autoridade de saúde confirmou as mortes.

O Estado Islâmico emitiu uma nota afirmando que o ataque suicida tinha como alvo a comunidade xiita local, que é rodeado de lojas, restaurantes e cafés. A Associated Press, no entanto, não conseguiu verificar a autenticidade do comunicado.

No início de julho, o Estado Islâmico reivindicou a morte de quase 300 pessoas em Karradah às vésperas do feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã.

Nos últimos meses, os militantes do EI vem aumentando o número de ataques em áreas longe da linha de conflito principal. O governo iraquiano e as forças aliadas vêm ganhando espaço desde 2014, quando o grupo extremista conquistou largas porcos de território do país.Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo