Esforços de May para acordo sobre Brexit ainda são insuficientes, diz Merkel

A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, afirmou na madrugada desta sexta-feira que a sua contraparte do Reino Unido, Theresa May, está fazendo mais pelo acordo sobre o Brexit, mas qualificou a postura da britânica como “ainda não suficiente”.

Após o jantar do primeiro dia do encontro de cúpula da União Europeia em Bruxelas, Merkel disse a repórteres que May relatou a outros líderes europeus os planos britânicos para saída do bloco. “Apesar do que imprensa britânica diz, este é um processo que está avançando passo a passo”, disse.

May usou o jantar para pressionar o bloco para analisar com urgência os planos de integração comercial e circulação de cidadãos após o Brexit.

Nos bastidores, funcionários da UE se dizem cada vez mais impacientes com a falta de planos detalhados da Grã-Bretanha. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo