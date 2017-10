Esforço da França contra empresas de internet perde força durante Cúpula da UE

Tweet no Twitter

O esforço da França para forçar gigantes da internet a pagarem mais impostos está perdendo força, em meio à resistência de outros países da União Europeia, que servem como abrigos fiscais para empresas como a Apple.

Sob a pressão da Irlanda, de Luxemburgo e do Reino Unido, os lideres da UE, que estão reunidos em Bruxelas, deixaram de pedir por uma política europeia conjunta para multinacionais do setor de tecnologia. Os líderes concordaram em pressionar por “um sistema de tributação efetivo e justo adequado à era digital”, mas disseram que deveria ser um sistema internacional, e não apenas europeu.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, disse nesta sexta-feira que ajudou a convencer os parceiros do bloco comum de que “não devemos estar em desvantagem em relação a outros países” fora da Europa.

O presidente da França, Emmanuel Macron, liderou a cobrança de impostos, argumentando que não é justo que as empresas de internet não paguem taxas onde ganham a maior parte do seu capital. Fonte: Associated Press.

