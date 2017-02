Escolhido de Trump para Assuntos de Veteranos diz que não irá privatizar área

O nomeado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Departamento de Assuntos de Veteranos, David Schulkin, afirmou que sua pasta não será privatizada durante o seu mandato. Schulkin, no entanto, prometeu mudanças radicais no departamento, que permitiriam mais consultas médicas do setor privado.

Schulkin compareceu no Comitê do Senado para Assuntos de Veteranos e procurou anular os temores de que iria promover mudanças duras no departamento. “Não deve haver dúvida de que, se confirmado como secretário, irei promover grandes reformas e uma transformação no departamento. Mas ele não será privatizado”, afirmou o escolhido de Trump.

Segundo Schulkin, o departamento irá procurar maneiras de consolidar parte de sua rede nacional de 1.234 hospitais e instalações de saúde. “Nós também temos que abordar questões de infraestrutura e dar uma olhada mais de perto em instalações que já não servem a um propósito útil”, disse, afirmando que também pretende explorar mais parcerias público-privadas “em vez de continuar a construir centros médicos que têm grandes custos excedentes e demoram muito para serem construídos”. Fonte: Dow Jones Newswires.

